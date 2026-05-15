Mario Ishii fue reconocido en Estados Unidos por su gobierno municipal que apuesta a la educación universitaria



Don Mario Ishii podría filmar una película como ejemplo global de Jefes /as comunales, líderes en políticas relacionados con el conocimiento y la educación pública. Un buen realizador cuenta con material para iniciar el rodaje de quien hoy es senador provincial, en uso de licencia de su cargo base: Intendente de José C. Paz.



En la ciudad de Wentzville en Missouri, Estados Unidos, el intendente de José C. Paz (en uso de licencia) recibió el diploma que le fue entregado por el presidente y fundador de la casa de estudios, James Song. Fue en el marco del 40° aniversario de la Universidad del Medio Oeste, acto en el que Mario Ishii quedó consagrado con un doctorado honoris causa en reconocimiento a su trayectoria en educación pública y cooperación internacional.



La universidad fundamentó el reconocimiento en lo que consideró “una trayectoria sostenida en la defensa de la educación como bien público y en la construcción de puentes entre instituciones más allá de las fronteras”.



Para la institución, el liderazgo “no se mide únicamente por los cargos ocupados, sino por la capacidad de sostener una idea en el tiempo”, y “debe circular sin las barreras que imponen la geografía y la política coyuntural”.