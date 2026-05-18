Natalia Daniela Bonetti se convirtió en la primera funcionaria trans en asumir un cargo en la justicia de Morón



Natalia Daniela Bonetti prestó juramento como auxiliar letrada del Juzgado de Familia N° 5 y se convirtió formalmente en la primera funcionaria incorporada por cupo laboral trans en el Departamento Judicial Morón.



“Para el cupo poder llegar a ese cargo es un hecho histórico. Son apenas tres las compañeras que lo consiguieron en toda la provincia y ella es la primera en Morón”, subrayó María Inés Giménez, secretaria general Adjunta de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB).



Por eso definen su jura como un acto de “profundo significado institucional”, porque Bonetti, más allá de su condición, logró acceder a uno de los tres puestos más importantes dentro de un Juzgado, detrás del de juez y secretario y por encima del resto de la planta administrativa.



Natalia cursó la carrera de Derecho en la Universidad de Morón y después hizo una diplomatura en Políticas de Género en la Universidad de General Sarmiento.



Supo ser funcionaria municipal y esperó su oportunidad desde 2016, cuando rindió su primer examen de idoneidad para ingresar al Poder Judicial. Fue la jueza Miceli quien la entrevistó, evaluó sus capacidades y libró el oficio a la Suprema Corte de Justicia provincial, organismo que administra el cupo laboral.



“La incorporación de personas del colectivo trans y travestis a los ámbitos laborales del Poder Judicial constituye mucho más que el cumplimiento de una política pública o una normativa específica: representa el camino hacia un cambio cultural profundo”, completó Giménez, quien estuvo acompañada por la secretaria de Género y Diversidad de la AJB, Mónica Blanc.



Ley 14.783: ARTÍCULO 1°. El Sector Público de la Provincia de Buenos Aires, debe ocupar, en una proporción no inferior al uno por ciento (1%) de la totalidad de su personal, a personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo y establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en el empleo público.



FUENTE: PRIMER PLANO ONLINE



