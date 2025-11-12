Avanza la construcción del Centro Odontológico en el CIC La Bibiana

GACETILLA OFICIAL –

El Municipio de Moreno avanza en la construcción de un nuevo Centro Odontológico en el Centro de Integración Comunitario (C.I.C.) La Bibiana, ubicado en O’Brien esquina Ruta 23, Trujui. La obra, iniciativa de la intendenta Mariel Fernández, es financiada con fondos municipales y transformará el actual Salón de Usos Múltiples (SUM) en un espacio de atención integral en salud bucal con el objetivo de ampliar y fortalecer los servicios odontológicos para las vecinas y vecinos.



El nuevo edificio contará con cuatro consultorios, quirófano, laboratorio, recepción, área administrativa, sala de reunión, baños y depósito que garantizarán mejores condiciones para el trabajo del equipo de salud y una atención más cómoda y eficiente para la comunidad.

Con este nuevo Centro Odontológico, se reafirma el compromiso del Gobierno local con el fortalecimiento del sistema de salud pública, la ampliación del acceso a la atención odontológica y la mejora continua de la calidad de vida de las y los morenenses.