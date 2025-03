Bullrich avala al gendarme que disparó una granada contra Pablo Grillo

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich buscó desmentir las pruebas que confirman que Pablo Grillo fue herido por un efectivo de la Gendarmería que disparó al cuerpo y no según el protocolo.



“Que ahora queramos apuntar al gendarme en vez de apuntar a los miles que fueron a tirar piedras y a destruir todo y a destruir la democracia y voltear al gobierno, es querer dar la vuelta de la realidad” afirmó en conferencia de prensa.



Ayer se conoció un trabajo que reveló que el disparo que hirió al fotógrafo Grillo fue realizado por un gendarme de apellido Guerrero y que no fue ejecutado a 45 grados hacia arriba, como indica el protocolo, sino en forma recta hacia su cuerpo. Sin embargo, al ser consultada sobre la evidencia, Bullrich insistió en que la actuación del gendarme fue correcta y que no hubo irregularidades en su accionar.



“Lamentablemente hubo un herido, pero el gendarme cumplió con el reglamento”, sostuvo la ministra durante la presentación de un proyecto de ley contra las barrabravas. Esa iniciativa es impulsada por la funcionaria como una manera de restringir la participación de hinchas de fútbol en la marcha del miércoles pasado, que tuvo un masivo apoyo en la última movilización. Si bien fueron hinchas de distintos clubes, desde el gobierno intentan instalar la idea de que fueron barrabravas a generar disturbios y querer voltear al gobierno.



Luego, al ser interrogada sobre la reconstrucción de los hechos elaborada por el equipo de Mapa de la Policía, evitó desacreditarla de manera directa pero puso en duda su veracidad. “Yo no digo que sea falsa, yo lo que digo es que cuando uno lo mira, el disparo tiene la lógica oblicua que dice el protocolo de la Gendarmería Nacional Argentina. ¿Su análisis científico, pericial, forense no es correcto? No fue así”, expresó.



FUENTE: FARCO