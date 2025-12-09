Calefactores populares: el proyecto contado por los creadores, estudiantes de la UNM

El miércoles pasado el edificio Daract II fue cubierto por cada una de las iniciativas desarrolladas en este 2025. Gran observación de docentes, concepto que se repite cada año: «Estamos sorprendidos por el talento y capacidad que despliegan los /as estudiantes».



Como en el Municipio de Merlo hay apertura a trabajar con las universidades del conurbano, los /as estudiantes de la UNM visitan, articulan, proyectan y crean estufas populares a leña, seguras y de calidad, producción que está en el marco de la Universidad Pública en la construcción social del espacio y el hábitat”, idea y planificación del arquitecto Mariano Bascans que se inscribe en el trabajo territorial que viene desarrollando el Taller de Arquitectura.







Los proyectos de calefacción comienzan con la consigna propuesta por el profesor Juan Kaczan, del Taller de Diseño Industrial:





Los /as estudiantes identificaron una necesidad concreta vinculada a las dificultades para calefaccionarse en el barrio Nueva Esperanza, en la localidad de Ferrari, partido de Merlo. A partir de esta articulación, desde el Taller de Diseño Industrial II se asumió el desafío de desarrollar sistemas de calefacción a leña de bajo costo, adecuados a las condiciones materiales y sociales del barrio. El objetivo central se alcanzó con creces: mejorar la calidad de vida de las familias mediante soluciones accesibles, seguras y sostenibles, que reconozcan las formas de habitar, los recursos disponibles y los saberes locales.



Los /as creadores /as de las estufas populares, estudiantes de la Universidad Nacional de Moreno, describen cada parte que construye una real propuesta… eficiente y popular.