Caso $Libra: el fiscal Taiano explicó por qué demoró en revelar pruebas

Ante las críticas por las demoras en el avance de la causa, el fiscal del caso argumentó que se trató del proceso de resguardo de la información.





El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°8, Eduardo Taiano, ensayó una defensa ante las críticas que recibió por las demoras en el avance de las investigaciones en la causa $Libra, en la que cada día se conocen más documentos que salpican al presidente Javier Milei y su entorno. También planteó que sus «precisiones» servirán para «llevar claridad» a lo conocido del caso en las últimas semanas.

Según explicó, el peritaje de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) tuvo el 17 de noviembre de 2025 un «informe preliminar» que solo era «orientador» y que recién el 6 de marzo se difundió públicamente el documento con la información final.

«El informe final con conclusiones rigurosas, fue elevado a esta fiscalía el 13 de enero de 2026 y, tras su incorporación al sistema de gestión judicial el 24 de febrero de 2026, quedó disponible para las partes, con anterioridad a la difusión pública de documentación vinculada a la causa acontecida el 6 de marzo de 2026», indicó el Ministerio Público Fiscal de la Nación en un comunicado.

Por otro lado, el fiscal quiso aclarar que la citación testimonial de la periodista Natalia Volosin, que había publicado en el portal La Justa que Taiano ya tenía en su poder un documento clave, fue solo para «hacer lugar a una medida solicitada por una de las partes». «A raíz de las inquietudes generadas por la filtración de documentación privada de los imputados», indicó.

También agregó que «esa medida fue dejada sin efecto, al conocerse que el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, había iniciado un sumario administrativo y promovido una }investigación penal por esa irregularidad». «Esa denuncia quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°10, Secretaría N°20 (causa N° 1007/2026)», detalló.

El fiscal quiso «llevar claridad» al caso

En concreto, Taiano quiso remarcar que sus aclaraciones servirán para «llevar claridad» al avance de la causa que investiga la cripto estafa promocionada por Milei en sus redes sociales el 14 de febrero de 2025.

«En definitiva, las precisiones servirán para llevar claridad respecto de lo acontecido más allá de que esta fiscalía reafirma su compromiso con el avance de la investigación, el respeto de las garantías procesales y la adecuada preservación de la información sensible, en resguardo de la eficacia del proceso», añadió.

FUENTE: ELDESTAPE