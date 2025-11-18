Causa $Libra: «Hemos comprobado los vínculos de Milei con los gestores de la estafa»

VISITÓ MORENO LA DIPUTADA SABRINA SELVA –

Ayer por la tarde estuvo en la Universidad Nacional de Moreno la legisladora del Frente Renovador Sabrina Selva. Mantuvo encuentro con docentes, estudiantes y autoridades. Es la autora de un proyecto un proyecto de Resolución en el que reconoce y destaca el proyecto de investigación de alumnos de la Universidad Nacional de Moreno que participaron del «Rally Internacional de Innovación», creando un «sistema de alerta temprana de incendios».



Selva también es integrante de la Comisión Investigadora de la causa $Libra y ayer le entregó al fiscal Eduardo Taiano información que compromete a Javier Milei.



A modo de primicia la diputada contó a Desalambrar que en el encuentro el funcionario judicial le dijo que «los diputados /as no pueden mandar a detener a personas, lo que significa un error muy grave de parte de Tiano porque nunca nos arrogamos esa facultad», expresó Sabrina Selva quien adelantó datos del informe que este martes de presentará en el Congreso de la Nación: «Hemos comprobado los vínculos de Milei con los gestores de la estafa».



