Cayó “el anarquista de la molotov”: detienen a un nuevo implicado por los ataques en el Congreso

Fue capturado tras un peritaje de videos que lo vinculan con el lanzamiento de artefactos incendiarios durante la marcha contra la reforma laboral.

En un sorpresivo operativo realizado en la localidad bonaerense de Avellaneda, la Policía Federal detuvo este sábado por la noche a Milton Tolomeo, acusado de ser uno de los responsables de armar y arrojar bombas molotov durante los violentos incidentes frente al Congreso de la Nación el pasado miércoles.

La captura de Tolomeo se produjo tras un «exhaustivo análisis de imágenes» que permitió identificar su participación directa en los ataques, a pesar de que su nombre no figuraba originalmente en las listas de sospechosos difundidas por el Ministerio de Seguridad al inicio de la investigación.

Durante el allanamiento en la vivienda del detenido, los efectivos policiales hallaron pruebas contundentes que lo vinculan con la logística del ataque: secuestraron bidones con combustible, guantes térmicos y dispositivos electrónicos. Además, se encontró la vestimenta que habría utilizado durante la jornada de protestas contra la reforma laboral y abundante «material vinculado a grupos de ideología anarquista».

Según el reporte oficial, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, Tolomeo fue interceptado en la vía pública por orden del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 6, tras confirmarse que no era parte de los 17 implicados informados inicialmente.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se refirió en duros términos a la detención y aseguró que el objetivo del acusado era «sembrar caos y desestabilizar el orden institucional». La funcionaria fue tajante al definir el perfil del implicado: «Este terrorista ahora está preso y quedará aislado en alto riesgo», afirmó tras la difusión de los videos donde se observa el proceso de armado de los explosivos caseros en plena calle.

El arresto de Tolomeo marca un avance significativo en la causa judicial que busca identificar a la totalidad de los responsables de los destrozos y las agresiones a las fuerzas federales. Mientras la justicia analiza los dispositivos electrónicos incautados para determinar posibles conexiones con otros grupos, el detenido permanece bajo custodia federal a la espera de ser indagado en las próximas horas por los delitos de estrago doloso y resistencia a la autoridad.

FUENTE: NOTICIAS ARGENTINAS