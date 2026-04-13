«CFK que se jubile; Máximo es un juguete; Axel un buen pibe y Mariel debe respetar la militancia»



«Los peronistas nunca estamos en el aire, los peronistas siempre estamos en el campo popular». El «Negro» Gómez, autor de la frase, preserva esa etapa en la que acompañó la gestión de Walter Festa y, por pertenecer a ese ciclo de gobierno peronista kirchnerista, con la llegada de Mariel al poder perdió los derechos que como trabajar municipal le corresponden.



En la actualidad trabaja en el Norte junto a Gonzalo Galeano, uno de los hombres mas territoriales con el que cuenta la administración de La Capitana.



Gómez esboza críticas directas: «Si hoy miro la redes me preocupa bastante, seguimos teniendo gente que gobierna y hace lo que se le canta las ganas porque los otros están en una peleíta que si se levantara el General Perón los sacaría a patadas en el culo a todos».



El «Negro» asume postura y dispara: «El pueblo quiere respuestas y no ver quien quiere ser candidato a gobernador o a Presidente».



En una ida y vuelta de nombres propios, figuras del neo peronismo, Gómez define su andar porque no está descalzo:





Victoria Villarruel: «Es una persona que no la conozco bien, pero tendría que verla en la cancha también, pero no la conozco».



Guillermo Moreno: «Un cuadro político, para mí de los mejores que hay en en los últimos tiempos».



Cristina Fernández de Kirchner: «Que siga donde está, que se jubile, ya pasó su momento»



Máximo Kirchner: «El juguete de mamá que lo pone a jugar con el carrito, con el autito que le dice, «andá a jugar, hijo.»



Axel Kicillof: «Un buen pibe, pero si entiende los mensajes del pueblo»



Mariel Fernández: «Es una compañera que viene militando en los movimientos sociales. La verdad que si tiene ganas de hacer que empiece pero tiene que respetar a toda la militancia».



Entrevista completa en Desalambrar Tv:



