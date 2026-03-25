Comenzó la segunda etapa de vacunación antigripal 2026

GACETILLA OFICIAL –

El Municipio de Moreno inició la segunda etapa de la Campaña de Vacunación Antigripal 2026, donde se incorporan personas mayores de 65 años y personal de salud, personas gestantes en cualquier trimestre del embarazo, niñas y niños de entre 6 meses y 2 años, y personas de 2 a 64 años con factores de riesgo. También se incluye a quienes presentan riesgo de exposición a gripe aviar.



A su vez, la campaña contempla al personal estratégico: Fuerzas de Seguridad, Fuerzas de Defensa y del Servicio Penitenciario así como también personas en situación de calle, integrantes de Pueblos Originarios, migrantes y personas privadas de la libertad.



La vacuna es gratuita, no requiere orden médica y puede aplicarse junto con otras vacunas del calendario.



¿Cómo prevenir la gripe?



Para prevenir la gripe se aconseja cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser, mantener una adecuada higiene de manos o uso de alcohol en gel, evitar compartir utensilios, mates u objetos de uso personal y ventilar los ambientes con regularidad.



Esta política pública reduce las complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas ocasionadas por el virus en los grupos de mayor riesgo, y aporta al cuidado integral de la salud comunitaria.