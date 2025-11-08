Danza de nombres para conducir el PJ bonaerense: se acelera la puja por la sucesión de Máximo Kirchner

Mariel Fernández, Verónica Magario y Andrés Larroque entre algunos de los nombres que figuran para liderar el partido a nivel provincial.

La discusión por la conducción del PJ bonaerense se aceleró en los últimos días y el peronismo entró en una nueva etapa de movimientos internos y virtuales postulaciones para suceder al jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, en el sillón de la conducción.

“Todavía no hay candidatos definidos. Lo que sí es cierto es que no será Máximo”, deslizaron a la Noticias Argentinas cerca de un intendente del conurbano que sigue de cerca la pelea por el liderazgo de la herramienta partidaria del PJ provincial.

Hasta el momento todo se mantenía en el territorio de los trascendidos, pero la intención pública de la jefa comunal de Moreno, Mariel Fernández, cercana a la ex presidenta Cristina Kirchner, de competir por el cargo aceleró los tiempos y marcó el inicio formal de una pulseada.

La eventual candidatura de la referente del Movimiento Evita llegó en un momento donde sectores del kicillofismo empezaron a proponer por lo bajo a la vicegobernadora Verónica Magario, aunque en el mapa territorial territorial comienzan a mencionarse otros posibles aspirantes.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés ‘Cuervo’ Larroque, también se anotó en la pelea, mientras que algunos intendentes ven con buenos ojos el desembarco del intendente lomense Federico Otermín en la sede del peronismo provincial.

En este escenario, el jefe del bloque de diputados bonaerenses del peronismo, Facundo Tignanelli, opinó, por su parte, que es necesario “dar vuelta la página” con relación a la disputa interna y “seguir construyendo en unidad”.

Además, de cara a la renovación partidaria, remarcó que el espacio está abierto a una competencia interna. “Cualquier compañero o compañera peronista puede tener vocación de conducir el PJ bonaerense y está bien que así sea”, había afirmado ayer el dirigente en declaraciones a la NA.

La pelea por el partido a nivel provincial se produce en medio de la tensión interna tras los malos resultados en las elecciones legislativas nacionales, lo que puso en entredicho a la actual conducción del PJ de la Provincia desde algunos sectores del justicialismo.

