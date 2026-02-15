De la supuesta autonomía a la dependencia histórica: los números hablan

Luciano Matías Pelle / Programa de Estudios Fiscales (UNM)



Evolución de los Ingresos del Municipio de Moreno 2009-2024



En base a las ejecuciones presupuestarias desde el 2009 a la fecha, según se desprende del Estado de Resultado de cada ejercicio que la Municipalidad de Moreno publica, puede apreciarse la evolución de los ingresos de la misma en el pasado reciente. Para esta tarea se expresaron los montos a valores constantes de 2025 para permitir su comparabilidad y apreciar su magnitud en la actualidad. En este primer abordaje de los ingresos municipales nos centramos en el grado de dependencia de los recursos externos.



Como se puede visualizar en el Gráfico 1, los ingresos de la Municipalidad de Moreno han exhibido una dinámica ascendente, especialmente intensa en el tramo 2020-2023 (+93%). Esta trayectoria, durante el amplio período 2009-2024, sólo se ha visto interrumpida por las caídas que registran los años 2016 (-4%), 2019 (-13%) y, sobre todo, 2024 (-28%). Esta evolución se debe esencialmente al peso de las transferencias de recursos de capital nacional y provincial. En efecto, las caídas de los años 2016, 2019 y 2024 se relacionan con la reprogramación de la obra pública en los 2 primeros casos y la paralización total de la obra pública por parte del Estado Nacional a partir del último año de la serie.







Otra forma de apreciar la intensidad del incremento de los recursos administrados por la Municipalidad Moreno es en relación a la cantidad de habitantes, en base a la proyección y distribución homogénea de las variaciones intercensales de los 2 últimos registros. Desde 2014 en adelante, los ingresos y por tanto, el gasto público local, por habitante, duplica y hasta triplica los valores históricos anteriores.







Concentrándonos en la dinámica de los ingresos durante la última década, podemos comprobar que los recursos de origen municipal a lo largo de la serie representan en promedio el 35,7% del total de los ingresos ejecutados, permaneciendo prácticamente invariables. En tal sentido, resulta evidente que los recursos propios, si bien también han tenido una evolución positiva, como resultado de la combinación de varios factores que no son objeto de análisis en estas reflexiones preliminares, no se ha alterado la matriz de fuerte dependencia de los recursos de otras jurisdicciones.



En el gráfico que sigue, se aprecia la fuerte variabilidad de los ingresos provenientes de la jurisdicción nacional, por tratarse casi exclusivamente de recursos afectados a la ejecución de obras públicas, siendo el grueso de los ingresos que administra el Municipio, provenientes de la jurisdicción provincial.







Teniendo en cuenta la distinción entre los recursos de libre disponibilidad y la asignación de fondos afectados a fines particulares como por ej. el Fondo de Financiamiento Educativo, entre muchos otros, o la realización de gastos de capital, es decir, la ejecución de diferentes obras públicas impulsadas por el Estado Nacional o la provincia, para lo cual, estas jurisdicciones transfieren los fondos que demanden al Municipio para llevar adelante la licitación y seguimiento de su realización, entre otras modalidades de ejecución y gestión de infraestructuras públicas en el territorio.



Es por ello que para evaluar el grado de dependencia de la gestión de los recursos extrajurisdiccionales, se calcula el Índice de Dependencia que mide la proporción de los Recursos de Libre Disponibilidad de Otras Jurisdicciones, sobre el Total de los Ingresos Corrientes que obtuvo la Municipalidad, es decir, incluyendo la recaudación propia de libre disponibilidad con la que sostienen sus gastos básicos de funcionamiento.



De este cálculo, surge que el Índice de Dependencia de la Municipalidad de Moreno a lo largo de la serie resultó en promedio el 43% del total de los ingresos ejecutados, pero sensiblemente menor en el último quinquenio por efecto de la combinación del incremento % del Coeficiente Único de Distribución del partido y el mayor nivel alcanzado de los recursos propios.







No obstante lo anterior, Moreno históricamente se encuentra en el bloque de las Municipalidades con mayor índice de dependencia de recursos extrajurisdiccionales y por tanto, con un menor grado de autonomía y margen de maniobra para la realización de gastos de capital con recursos propios o bien, para llevar adelante cambios estructurales o mejoras en materia de gestión del gobierno local.



