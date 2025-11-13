De Vido se entregó para ir a la cárcel

POR LA MASACRE DE ONCE –

El ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido se presentó a las 8 AM en los tribunales de Comodoro Py luego de que la Corte Suprema de Justicia dejó firme su condena por la Masacre de Once.



El Tribunal Oral Federal N° 4 comenzó a hacer efectiva la ejecución de la pena de cuatro años que debe purgar por haber sido declarado culpable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, un hecho que derivó en la muerte de 51 personas.

Julio De Vido será trasladado al Penal de Ezeiza donde cumplirá su condena.