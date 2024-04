«Desde el territorio y lo comunitario hacer una revolución que gane elecciones»

En el contexto de incertidumbre imperante la «autocrítica» se declama pero está lejos de ser practicada. A toda regla general se contraponen excepciones y el Poder Comunitario es una de ellas. Eduardo Balán sostiene que la construcción indispensable para estos momentos de motosierras y licuadoras con un modelo que quiere partir al país, a la patria que ya fue vendida, requiere no solo de apertura sino de aceptar los errores dirigenciales e ir más allá en el sentido de abandonar la práctica de conservar solo la quintita o espacio de poder. La síntesis del dirigente político, social y comunitario está condensada en una frase potente: «Estamos frente a una monstruosidad y la clave sigue estando en poder anclarnos en lo comunitario, en abrir los espacios institucionales y arriesgarnos a recuperar la relación entre revolución y democracia. Me parece que el progresismo se creyó que la democracia podía funcionar sin revolución y quedó probado que no. Si queremos democracia tenemos que hacer una revolución todos los días».

Entrevista completa en Desalambrar Tv: