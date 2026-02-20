Diputados: La Reforma Laboral de Milei aprobada por 135 votos

La Libertad Avanza mantuvo el apoyo de sus aliados: PRO, la UCR y el MID. Debió contar con los legisladores de Salta y Misiones enrolados en Innovación Federal, las dos sanjuaninas de Producción y Trabajo, que responden al gobernador Marcelo Orrego; el santacruceño José Garrido, la representante de La Neuquinidad, con línea directa con el gobernador Rolando Figueroa, los tucumanos de Independencia y una parte de Provincias Unidas (dos cercanos a Llaryora y dos a Pullaro).



Eliminado el artículo 44 referido a licencias médicas, la Cámara de Diputados aprobó la reforma laboral en general con un total de 135 votos afirmativos, mientras que la oposición reunió 115 votos negativos. La diferencia numérica reflejó no solo la capacidad de negociación del Gobierno, sino también la consolidación de una mayoría parlamentaria dispuesta a acompañar la modernización del régimen laboral.

Votaron en contra, el bloque completo de Unión por la Patria, la gran mayoría de los diputados de Provincias Unidas, los cuatro integrantes del Frente de Izquierda, y los monobloques de Marcela Pagano, Natalia de la Sota y el puntano peronista Jorge Fernández.



Los gobernadores peronistas que colaboraron para que el oficialismo tenga quórum fueron Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Saénz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan) y los radicales Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Juan Pablo Valdes (Corrientes).



En la votación en particular, el oficialismo logró blindar cada uno de los 26 títulos y 218 artículos del proyecto de reforma laboral, que incluye las indemnizaciones y el Fondo de Asistencia Laboral, la supresión de la ultraactividad de convenios colectivos, la restricción de las tutelas sindicales, la limitación del derecho a huelga, la derogación de estatutos profesionales, y el desfinanciamiento del INCAA.



Por la eliminación del Artículo 44 el proyecto debe regresar al Senado. El oficialismo convocó a un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto para este viernes a las 10, con el objetivo de emitir dictamen y así poder llevarlo al recinto el viernes 27 de febrero, en la antesala a la Asamblea Legislativa en la que el presidente Javier Milei inaugurará las sesiones ordinarias del Congreso.