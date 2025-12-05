Desalambrar

El 21% de las empresas despidió trabajadores en octubre

Por Izquierda Diario viernes, 5 de diciembre de 2025 2 min de lectura

Una encuesta de la UIA con datos de los meses de octubre y noviembre, confirma la crisis en curso en el sector industrial con caídas de la producción, las ventas y el abastecimiento, y un crecimiento grave de los despidos en los últimos meses. El 21,0% de las empresas redujo su dotación de personal.


La organización que nuclea a las patronales del país y es presidida por el empresario Funes de Rioja, busca presentar los despidos y suspensiones como una consecuencia «natural» de la crisis y la caída de la producción. Al tiempo que reclaman al gobierno de Milei una reforma laboral que elimine derechos y baje «costos» a las patronales.


Por decimocuarta vez, el indicador de la actividad industrial se ubicó por debajo del «umbral de expansión», con 43,8 puntos en octubre. El Monitor de Desempeño Industrial (MDI) cayó además 5,2 puntos en la comparación interanual y también retrocedió frente al informe previo. Todos los sectores analizados mostraron retrocesos respecto de los dos relevamientos anteriores. Entre los estos se encuentran Textiles, Metales comunes y productos de metal y Confecciones, cuero y calzado, entre los valores más bajos.


A su vez, la proporción de empresas que adoptó reducción de turnos laborales ascendió al 23,5%, mientras el 7,7% aplicó suspensiones. Estos ataques a los trabajadores crecieron de manera sostenida a lo largo de los últimos cinco informes. Según la UIA, dichas decisiones fueron tomadas por igual por Micro, Pequeñas, Medianas y Grandes.

