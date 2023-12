«El aumento planteado en las tasas municipales es de un 35 por ciento en el mes de enero»

La última aparición en el Concejo Deliberante. Josefina Díaz Ciarlo, SOMOS en Unión por la Patria, termina su mandato como legisladora y desde el próximo 10 de diciembre ocupará un lugar en el Consejo Escolar.

Imbuida en la defensa del proyecto Mariel, tomó posición aclaratoria, de acuerdo a su interpretación, que el aumento de las tasas municipales el próximo año tendrán una base de incremento del 35 por ciento para luego (a partir de marzo) ajustarse por inflación trimestral (se tomarán los meses de diciembre, enero y febrero).

Esa fue la postura del oficialismo para repelar las críticas de la oposición, de Juntos por el Cambio y el Frente de Izquierda, quienes plantearon que se trata de un ajuste que recaerá sobre los /as contribuyentes y los /as trabajadores /as.

Díaz Ciarlo que cumplió un visible y notorio trabajo en el HCD en todo su mandato, expresó los argumentos técnicos y políticos: «No es una cuestión de medir solamente lo que está escrito porque la verdad que interpretaciones sobre la ordenanza se pueden hacer distintas, diversas, cada uno lo va a hacer en función de intereses, pero cuando se trata de números no hay mucha interpretación posible, Lamento que no ingresen al Boletín Oficial donde tienen los decretos de aumento y puedan comparar desde el último aumento que tenía la facultad el Ejecutivo Municipal de hacer con la propuesta de la ordenanza tarifaria actual. Esa es la comparación que hay que hacer, no soy experta en números, la verdad que no pude heredar eso de mi familia que tenía un gran placer por los números, pero es muy fácil, agarrar una calculadora hacer una regla de tres simple y ver en función del último aumento. El aumento que votamos para enero del 2024 es de un 35 por ciento aunque quieran plantear otra cosa. Todo el tiempo están queriendo confundir los números porque conviene responsabilizar a la Intendenta y no responsabilizarse ellos de que el discurso que plantearon para poder ganar esta elección. No era un discurso de miedo el que nosotros instalamos porque hoy los hechos nos dan la razón, los dichos del Presidente electo nos dan la razón, los dichos de quien está armando este gabinete que es Mauricio Macri nos dan la razón, entonces el aumento planteado es del 35%. Obviamente que necesitamos hacer un aumento o ¿no necesitan ustedes tener un salario para poder paliar las necesidades del aumento de las cosas que consumen? Nosotros también como Municipio necesitamos hacer aumentos porque todo lo que sostiene el Municipio y lo que va a tener que sostener sale más caro. Nosotros no somos

independientes y autónomos en la totalidad, pero el nivel de autonomía que hemos generado es impresionante, por ahí no recuerdan, pero ustedes venían a discutirle acá al Intendente anterior (Festa) que el Presupuesto se iba en un 80 por ciento, entre recolección y gasto de Personal. Nosotros planteamos un orden tarifario que le permita autonomía. Lo pagamos los vecinos porque el Estado no existe porque el Estado para existir necesita recursos. Saben qué me pasa a mí cuando escucho, que no vienen a plantear nada respecto a esto, entiendo que ellos han cambiado su mirada acerca del rol del Estado, ellos no creen que nosotros necesitamos ser un Estado presente porque total va a venir un mercado y va a resolver todos los problemas que tiene Moreno, entonces no van a debatir nada porque el día que llegue el mercado, que yo quisiera saber cuál es, resolverá los problemas y la tarifaria no tendrá importancia. Estas ordenanzas que presentamos hoy responden a las necesidades de un Estado presente

