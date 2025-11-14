El Congreso reconoce el valor estratégico de la Universidad Nacional de Moreno

LA DIPUTADA SABRINA SELVA ESTARÁ EN LA UNM –



La legisladora del Frente Renovador, Sabrina Selva, presentó en la Cámara Baja un proyecto de Resolución en el que reconoce y destaca el proyecto de investigación de alumnos de la Universidad Nacional de Moreno que participaron del «Rally Internacional de Innovación», creando un «sistema de alerta temprana de incendios».



La autora del proyecto visitará la Universidad Nacional de Moreno.



«Expresar beneplácito por la participación de estudiantes de las carreras de Ingeniería en Electrónica y las Licenciaturas en Gestión Ambiental y Biotecnología en el “Rally Latinoamericano de Innovación” logrando el tercer lugar a nivel nacional en la categoría “impacto social” por el desarrollo del sistema “Geo Alert” para la prevención de incendios forestales», sostiene el encabezado del proyecto de Sabrina Selva que resalta el rol – función – compromiso de las universidades públicas: «…el papel que cumple la universidad pública en el desarrollo científico y tecnológico nacional aún en el contexto actual de desfinanciamiento y estigmatización de las instituciones educativas. Tanto las autoridades universitarias, como los docentes, los investigadores, los estudiantes y toda la comunidad académica de la Universidad Nacional de Moreno han puesto de manifiesto, nuevamente, que las capacidades de innovación y desarrollo de las universidades públicas son fundamentales para el desarrollo social, económico y tecnológico de nuestro país«.



