Estudiantes de la UNM innovan, emprenden y ganan reconocimiento nacional e internacional



El pueblo morenense debe saber que estudiantes de la Universidad Nacional de Moreno participan en competencias nacionales e internacionales. Acompañados por profesores /as, mentores /as, crean soluciones, pueden innovar, desarrollan potencialidades ancladas en lo territorial.



Lo público, gratuito y de calidad es un principio concreto, real, que se estampa en remeras.



La semana pasada la UNM obtuvo dos grandes reconocimientos. El primero en el Rally Internacional de Innovación donde los estudiantes Alejo Vieira, David Vega (Ingeniería en Electrónica) y Carolina Bouvet, Ian Panuccio, Lucas Lemos y Silvina Páez ( Licenciatura en Gestión) alcanzan el Tercer Lugar resolviendo en siete (7) horas un problema, elaborando en ese tiempo un «sistema de alerta temprana de incendios».



La segunda gran noticia: estudiantes de la carrera de Biotecnología obtienen el primer puesto al participar de un concurso organizado por la Universidad Nacional del Litoral:







En la zona de trabajo nos recibieron para exponer el proceso, la pasión que contagia, mostrando que la UNM alcanza resultados porque existe planificación, acompañamiento, sostenibilidad. Entrevista colectiva con Walter Klein. Director General de Vinculación Tecnológica; Gonzalo Rubio, Coordinador de proyectos de Vinculación Tecnológica; lng. José María Borgarello, apoyo técnico en Laboratorio de Ingeniería Electrónica y los estudiantes Alejo Ezequiel Vieira y David Vega:



