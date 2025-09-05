«El domingo hay que votar la boleta completa de Fuerza Patria en defensa de todos nuestros derechos»

ELECCIONES 2025 –



Palabras del Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, líder del Movimiento Derecho al Futuro de Moreno. Varios aspectos que siguen una línea conceptual: llamado a votar a los dirigentes que están en la lista seccional, por supuesto Gabriel Katopodis y el «Mono» Lombardi, cuadro del MDF morenense, que está en la propuesta legislativa para el Senado provincial representando a Fuerza Patria, la marca que demuestra lo que Correa llama «la unidad del movimiento peronista». Reconoce a la compañera peronista Marcela Díaz, la actual Secretaria Privada de Mariel que encabeza la boleta local.



En el posteo que comparte en sus redes sociales, Correa llama a sufragar de esta forma: «El domingo tenemos que votar la boleta completa, votar por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros compañeros, por nuestros amigos, pero también decirle a Milei que tenemos una herramienta, que la herramienta es nuestro voto, la herramienta en contra de una motosierra que va en contra de todos los derechos de un pueblo trabajador. Nosotros votamos en defensa propia, nosotros votamos por nuestros derechos, por nuestros trabajos, por nuestra educación y por nuestra salud. Por eso hay que ir y votar», finalizó su mensaje Walter Correa.



