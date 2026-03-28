Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

sábado, 28 de marzo de 2026

Espacio Publicitario

publicidad
publicidad
publicidad

«El gobierno de Mariel debe saber que la transparencia no es una opción sino una obligación»

sábado, 28 de marzo de 2026 1 min de lectura


La autora del proyecto para saber cómo y de qué manera la Municipalidad de Moreno ofrece servicio de cremación en el Cementerio local sin contar con crematorio, espera que la Comisión de Legales trabaje.


María Selva Aguilar hace pública la «charla» institucional que mantuvo con el Presidente de la comisión, el industralista Federico Fongi, que apeló al silencio total. No ocurrió lo mismo con el miembro informante del oficialismo, Lucas Franco, que respondió que «el servicio no tiene que pasar por el Concejo Deliberante para ser aprobado».


La concejala del PRO, luego de ese cruce de NO datos, elaboró el pedido de informes que ya ingresó por Mesa de Entradas. «A esta altura el gobierno de Mariel debería saber que la transparencia no es una opción sino una decisión y una obligación», expresa Aguilar, autora del proyecto legislativo


Entrevista completa en Desalambrar Tv:


MÁS HISTORIAS

El Gorro (Parte II)

A 50 años del golpe de Estado: Homenaje a la democracia, obras que se exhiben en España y en la Universidad de Moreno

“El de Milei es un gobierno de estafadores que destruyen el salario y el empleo”

Por Izquierda Diario

Te pueden interesar

La Delegación de Trabajo de La Plata ahora lleva el nombre de Gustavo Bellingeri

Por el compromiso de Axel y la voluntad de Mariel, habrá cárcel en Moreno

Kicillof prometió a los /as Intendentes /as repartir los fondos que debe Milei a la Provincia

Más de mil docentes dejan de enseñar en la UTN por los bajos sueldos universitarios