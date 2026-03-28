«El gobierno de Mariel debe saber que la transparencia no es una opción sino una obligación»



La autora del proyecto para saber cómo y de qué manera la Municipalidad de Moreno ofrece servicio de cremación en el Cementerio local sin contar con crematorio, espera que la Comisión de Legales trabaje.



María Selva Aguilar hace pública la «charla» institucional que mantuvo con el Presidente de la comisión, el industralista Federico Fongi, que apeló al silencio total. No ocurrió lo mismo con el miembro informante del oficialismo, Lucas Franco, que respondió que «el servicio no tiene que pasar por el Concejo Deliberante para ser aprobado».



La concejala del PRO, luego de ese cruce de NO datos, elaboró el pedido de informes que ya ingresó por Mesa de Entradas. «A esta altura el gobierno de Mariel debería saber que la transparencia no es una opción sino una decisión y una obligación», expresa Aguilar, autora del proyecto legislativo



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