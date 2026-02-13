El Gobierno denunciará por «terrorismo» a quienes protestaron de manera violenta contra la Reforma Laboral

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, adelantó que el Ejecutivo irá a la Justicia. “Esto fue mucho más que una contravención”, aseguró.

Tras los incidentes que se produjeron en el Congreso durante el tratamiento de la Reforma Laboral, la titular del Ministerio de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció que su cartera irá a la Justicia para denunciar por “terrorismo” a los manifestantes que llevaron a cabo actos de violencia en las inmediaciones del parlamento. “Nos interesa ligar a estas personas con organizaciones y financiamiento”, sostuvo la ministra al hacer referencia a los episodios que se dieron mientras se debatía el proyecto oficialista.

“Esto fue mucho más que una contravención. Estamos consolidando la información y vamos a denunciar por terrorismo. Una bomba molotov es una bomba, es un arma, con toda la intención de generar no solo muerte, sino caos”, describió Monteoliva en diálogo con radio Mitre. La ministra sostuvo precisó que existen “autores intelectuales” y “económicos” que formaron parte de la diagramación de los incidentes y dijo que quieren “ligar” a las personas que cometieron los actos de vandalismo con estructuras delictivas.

En los alrededores del Congreso se produjeron disturbios durante la movilización impulsada por gremios y distintos sectores sociales. Las transmisiones televisivas registraron uno de los hechos más delicados de la jornada: un grupo reducido de manifestantes preparando y arrojando bombas molotov. También se observaron personas que lanzaron palos, piedras y otros elementos contra el operativo de seguridad desplegado en la zona.

Al día siguiente, Monteoliva publicó en sus redes sociales los nombres y datos de cuatro personas señaladas por los incidentes: Matías Enzo Roldán (27 años), Federico Alberto Mazzagalli (42), Patricio Hernán Castellán (33) y Denis Alejandro Figueredo (20). La ministra detalló que hay 17 acusados por los disturbios y consideró que esas personas quieren “desestabilizar” al país.

FUENTE: ELDESTAPE