«El modelo de Mariel no es aplicable en la Provincia de Buenos Aires»

Soledad Pantano mantiene el eje que la convoca a hacer política. Terminó el extenuante año electoral y sigue en reuniones barriales, presencia en las redes y sosteniendo La 180, su agrupación.



Admite la dificultad de construir una alternativa seductora que vaya por el centro absorbiendo pedazos de los extremos que polarizan. Por supuesto en su orgánica aguarda los próximos pasos y medidas de María Eugenia Talerico, la impulsora del frente Potencia, aunque ofrece argumentos cuando analiza el presente imperfecto. Pantano refiere que «hay cucos en la política» y se vuelve inevitable que surjan «nuevos líderes», en referencia directa a dos figuras que perdieron la centralidad: Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner.

Si el deseo es un motor en la vida, Mariel Fernández expresó su intención de ser gobernadora en 2027.



«Primero creo que hay muchas cosas todavía que tenemos que solucionar acá en Moreno como para pensar en una gobernación. Después si ella se siente capacitada para hacerlo, que le dé para adelante. Cada uno puede hacer lo que quiere si considera que puede hacerlo, pero el modelo de Mariel no es exportable a la Provincia, solo por mencionar dos ejes: obras de baja calidad y muchas falencias en el tema seguridad y un montón de cosas por hacer», responde Pantano, dirigenta de la Agrupación 180.

