«El Pacto de Mayo significa dejar de ser patria para convertirnos en colonia»

La marcha del Ministerio de Capital Humano es de una dirección evidente: asistencia directa y desafectación de intermediarios. Abajo el Potenciar Trabajo y arriba dos nuevos programas. A la espera de detalles todo indica que serán los Municipios quienes asumen el rol de unidades ejecutoras con los lineamientos establecidos lo que en Moreno significaría que el Movimiento Evita, centralmente, no asigne tareas de contraprestación sino el Departamento Ejecutivo, probablemente desde el IMDEL, gobierno Mariel.

Antonio Castillo de OLP (Organizaciones Libres del Pueblo) explica las consecuencias que tiene el cambio de reglas y el fin de las organizaciones sociales como unidades ejecutoras, ofreciendo ejemplos de proyectos que han tenido desarrollo laboral en San Miguel y La Matanza.

El dirigente político y social se refirió al pretendido Pacto de Mayo, si es que se aprueba antes algo de la Ley Ómnibus: «Eso sería la culminación de un proceso de enajenación de la Argentina, dejaríamos de ser Patria y pasamos a ser Colonia. Por supuesto que nosotros aspiramos a que no llegue a Mayo, que no se materialice ese pacto, que haya una dirigencia política que esté a la altura de las circunstancias para no solo romperlo sino que, paralelamente, plantee una alternativa superadora».

Entrevista completa en Desalambrar Tv: