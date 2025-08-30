El Partido Libertario de Moreno denuncia que le piden una coima de 2 mil dólares para poder participar

ELECCIONES 2025 –



Los/ as candidatos del Partido Libertario de Moreno se aprestaban a dejar las boletas que irán en las urnas pero un enviado del apoderado provincial les informó que deben pagar 2 mil dólares, solo así se garantiza la participación en los comicios del próximo 7 de septiembre. El hecho ocurrió este mediodía en la ciudad de La Plata.







Los principales candidatos de esa lista en Moreno, Sebastián Morrone y Claudia Varchioni, denunciaron que un enviado del apoderado provincial del partido «les exige pagar 2 mil dólares», solo de esa manera firma la autorización para que las boletas estén en las urnas que distribuirá la justicia electoral:





Escenas de tensión