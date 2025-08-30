Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

sábado, 30 de agosto de 2025

El Partido Libertario de Moreno denuncia que le piden una coima de 2 mil dólares para poder participar

sábado, 30 de agosto de 2025 1 min de lectura

ELECCIONES 2025 –


Los/ as candidatos del Partido Libertario de Moreno se aprestaban a dejar las boletas que irán en las urnas pero un enviado del apoderado provincial les informó que deben pagar 2 mil dólares, solo así se garantiza la participación en los comicios del próximo 7 de septiembre. El hecho ocurrió este mediodía en la ciudad de La Plata.



Los principales candidatos de esa lista en Moreno, Sebastián Morrone y Claudia Varchioni, denunciaron que un enviado del apoderado provincial del partido «les exige pagar 2 mil dólares», solo de esa manera firma la autorización para que las boletas estén en las urnas que distribuirá la justicia electoral:


Escenas de tensión

