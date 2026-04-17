«La economía popular no llegó para quedarse, los peronistas planteamos el pleno empleo»



Las palabras son bienaventuradas cuando la hegemonía lanza, segundo a segundo, todo tipo de retos virales. El testimonio adquiere luz al exponerse a los cuestionamientos de propios y ajenos. No se trata de perdón o culpa sino de interpretaciones a partir de resultados políticos y sociales de la economía popular que no reemplazó al trabajo como motor del ascenso y justicia social.



Esteban «El Gringo» Castro integra esa mesa que está convocada a construir un Frente Nacional. Participa con Guillermo Moreno, el actual diputado e inexinguible Miguel Ángel Pichetto, con el «Tano» Menéndez (Jefe comunal de Merlo), entre otros.



Hace dos días participó del conversatorio (transmitido por YouTube) bautizado EL PERONISMO CONVERSA LA ECONOMÍA. Observar un slogan plataforma: «Sin industria no hay Nación ni trabajo para todos».



Castro, de muy buen talante, inicia su discurso señalando al escudo peronista, la bandera argentina y la Virgen de Luján, acompañando una semblanza sobre Dios «que está entre los peronistas», por lo tanto «le pedimos que bendiga este momento que para mí es trascendental porque conversar la economía es un tema difícil».



Luego repasó una anécdota que tuvo con Guillermo Moreno al exponer su pensamiento y acción en torno al desarrollo inevitable de la economía popular.



Y es precisamente ese gran proceso que hace a la identidad real y simbólica de «El Gringo», la que éste protagonista coloca en revisión casi absoluta.



Advierte que sus palabras pueden caer mal en algunos compañeros, pero las exterioriza. Castro creyó en la economía popular como un fenómeno de sustitución del sujeto histórico y llegaba para quedarse, pero «pasaron diez años y charlando con Guillermo (Moreno) y otros economistas, NO PODEMOS DECIR QUE LA ECONOMÍA POPULAR LLEGÓ PARA QUEDARSE (rompe la sala en aplausos), los peronistas debemos plantear el pleno empleo en la Argentina», manifestó el líder social y cristiano.



Es todo un dato que Castro no verbalice, como resultado de las luchas, que el Municipio de Moreno sostiene y potencia la economía popular, gestión conquistada en 2019 y validada ampliamente en las urnas. Es factible que no sea el momento o la circunstacia, pero lo que es evidente es la fundación de los los continentes por donde se expresará el peronismo.



Castro, metalúrgico, vendedor ambulante, piquete, dirigente social, hombre de fe, milita su amor por Dios y la patria peronista.



