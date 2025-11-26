El puente sobre el Río Reconquista, la obra de Axel que pone en valor Walter Correa

La política es dinámica. La frase es útil para todo y alcanza a enmarcar hechos que auguran cambios, mejoras y posicionamientos, porque bajo el puente corre mucha agua.



Hombre de Moreno que está en el núcleo mas cercano al gobernador, es el Ministro de Trabajo que pelea contra el industricidio de Milei y detalla en su cuenta oficial de X el despliegue de máquinas que montan la estructura que cruzará sobre el Río Reconquista.



Walter Correa escribe «el nuevo puente sobre el río Reconquista en Moreno mejora la circulación y la conectividad, y a la vez pone el valor el espacio público. Desde la gestión del gobernador @kicillofok la obra pública parte de la decisión política de mejorar la calidad de vida de los bonaerenses».



En un segundo párrafo pone de relieve la política del Estado presente y un puente que mejorará, entre otras cosas, la conectividad hacia la Universidad Nacional de Moreno.



Correa, conductor en Moreno del Movimiento Derecho al Futuro que conduce Axel Kicillof, tal vez inicie su marcha haciendo eje en todo lo que hace la Provincia en el distrito de Moreno porque nada es magia… mucho menos en política.