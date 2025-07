Elecciones 2025 y el cierre de lista: La Fuerza de Mariel Fernández o el acuerdo de Fuerza Patria

A un poco más de 72 horas de la presentación de listas, las lapiceras están preparándose.



Cada coalición debe resolver el natural y exitante cierre, pero en esta oportunidad la primer elección 2025 es territorial. Mandan las marcas, logos, sellos identificados, y -excepcionalmente – potenciados con nombres y/o figuras. Por supuesto que hay certezas (pocas) que resultan principales.



Desde la victoria de Mariel Fernández en 2019, alianza electoral con Mariano West, la siguiente elección mostró la autoridad de quien gobierna y conduce. La Capitana ordenó su proyecto «eligiendo, armando, la lista». Una característica de MF es tratar de reducir o anular la «rosca». En 2021 mostró firmeza y amplitud medida.



Encabezó el Movimiento Evita con Noelia Saavedra, en segundo lugar el Frente Renovador con Andrés Destéfano; tercer lugar para el Ateneo NK que contenía a La Cámpora en la figura de Marisol Gallardo. El cuarto escaño para la Agrupación Hugo del Carril con Beto Fraiz. La quinta posición de aquella propuesta correspondió al Movimiento Evita y Noemí Aguilera. Con el diario del lunes, la elección otorgó SEIS bancas para el Frente de Todos, el último espacio en manos de La 125, el Dr. Gastón Fraga.



Esta es la base a mirar en 2025 donde manda La Capitana y el hermetismo. Por arriba de los nombres, con reelecciones que no son indefinidas, de mínima el Movimiento Evita debe renovar dos bancas, dos mujeres, Saavedra (actual diputada provincial) y Aguilera.



La 125 que ahora se denomina Futuro en Comunidad puede reelegir. La presencia e influencia de El Caballero Fraga no solo es legislativa. Alberto Argentino Fraiz de la Hugo del Carril está habilitado para un segundo mandato. En igual situación Marisol Gallardo que llegó representando al Ateneo NK.



Esos cinco lugares son cuerpo y alma del «marielismo». Luego, no por importancia o peso, el Frente Renovador. Destéfano no puede buscar la reelección; Movimiento Derecho al Futuro, Correa – Axel Kicillof. Uno de los nombres probables es Martín Arrizabalaga, ex concejal.



Ese cálculo numérico se encuentra atravesado por internas no saldadas y un 2027 crucial, sin reelección de Intendentes /as que posean ocho años al frente del Departamento Ejecutivo, el caso de Mariel. Es decir, la «sucesión» debe estar registrada hoy y para eso un bloque oficialista ultra orgánico en el HCD es imprescindible.



Puede haber fumata blanca si se construyen mínimos renunciamientos o bien alguna pata (de mínima) podría morder los dientes y salir del juego si la invitación de quien manda huele a condena pero con aroma a sacrificio.



Los cálculos pesimistas del oficialismo local refieren un triunfo en las urnas y SEIS lugares, la mitad de lo que renueva el HCD, el total de lo que pone en juego La Capitana.



Hay otros que esgrimen confianza y hablan de SIETE bancas que obtendría Fuerza Patria o la Fuerza de Melina Mariel Fernández para expresar que en Moreno ella es PODER, GOBIERNO y CONDUCCIÓN.