«Elegimos el futuro que queremos, es importante ir a votar»

ELECCIONES 2025 –



La Presidenta del Partido Socialista, candidata a concejala por el frente SOMOS Buenos Aires, dejó una reflexión después de emitir el voto.



Mariana López, licenciada en Trabajo Social, comentó que «es una jornada importante para la democracia, elegimos la mitad de nuestros represantes en los cuerpos legislativos pero, especialmente, el futuro que queremos. Es importante que votemos, es parte de mejorar la democracia sumarnos con más participación».



La Junta electoral de la Provincia de Buenos Aires informó que hasta el mediodía «se registró el voto de solo del 29 ciento del padrón».