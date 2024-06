En Alemania manifestantes de izquierda y antifascistas contra Milei

Javier Milei se encuentra en Alemania donde recibió el Premio de la Sociedad Hayek en Hamburgo y brindaba un extenso discurso. Luego, se trasladará a la capital Berlín, donde mañana domingo mantendrá un encuentro con el canciller Olaf Scholz.

Junto a su hermana, la secretaria de Presidencia Karina Milei, llegaron a Hamburgo después de su paso por Madrid. Fueron recibidos por el diputado Fernando Iglesias, presidente de la comisión de Relaciones Exteriores y Culto.

«Argentina vuelve al planeta del lado correcto, el de los países democráticos de Europa y el mundo, el lado de la democracia y de la libertad», tuiteó el legislador.

Manifestantes de izquierda y antifascistas se pronunciaron en contra del mandatario libertario. “¡Nain fur Milei in Hamburg, no a Milei en Hamburgo, no a Milei en Alemania! ¡No los queremos!”, gritaban desde el muelle de Landungsbrücken, a los pies del hotel Hafen.

“¡Fuera Milei! ¡No pasarán, no pasarán!”; “¡Milei, basura, vos sos la dictadura!”; “¡Milei fascista, vos sos el terrorista!”; “¡Libertad, libertad a los presos por luchar!”; “¡No a Milei! ¡No a Milei!”, fueron otros de los cánticos.

