En el K41: un grupo vestido de policías ejecutó un golpe verde

Existirá el estudio, análisis por la complejidad que representa llegar a un lugar muy concurrido, en el que hay locales comerciales y funciona el Centro de Monitoreo Municipal (COM) que todo lo ve. Cerca del mediodía de este lunes 29 de septiembre, un grupo desciende de una camioneta e ingresa al conocido complejo K41 (La Reja).



En el primer piso funciona una Casa de Cambio, compra y venta de moneda extranjera. Hacia allí van los supuestos efectivos policiales fingiendo cumplir la orden de allanamiento. El grupo ejecuta el golpe. Conquista el botín, se alzan con aparatos telefónicos, efectúa por lo menos un disparo adentro del edificio y otro en la calle, sobre Colectora Gaona. Dejan la «camioneta blanca» y se dan a la fuga en un autómovil color negro.







El golpe comando es real… por las dudas aseguramos que no se trata del rodaje de ninguna serie o película policial.