«En Provincia somos implacables cuando se trata de la lucha contra el trabajo infantil”



El ministro de Trabajo Walter Correa, en su rol de presidente de la Comisión Provincial de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI), encabezó la 52º Reunión Plenaria del organismo que se desarrolló en la ciudad de La Plata y contó, por primera vez, con la presencia de adolescentes que relataron cómo el accionar de la Comisión les permitió salir de escenarios difíciles en sus vidas.



En el encuentro que tuvo lugar en el Salón Auditorio del Hotel “10 de junio” que el Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), estuvieron presentes como representantes de las tres centrales sindicales, y candidatos a diputados nacionales, Hugo Moyano hijo, por la CGT, por la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, y por la CTA Autónoma, Oscar De Isasi. En el inicio de la jornada, además, estuvo el secretario General de SUTEBA y de la CTA Buenos Aires, Roberto Baradel.



Por la cartera laboral y junto al ministro Correa estuvieron el secretario Ejecutivo de la COPRETI, Nicolás Viñes, la jefa de Gabinete, Cecilia Cecchini, y la subsecretaria de Empleo, Cecilia Soiza.



Durante la jornada el ministro Correa hizo entrega de una distinción a Susana Santomingo en reconocimiento a la trayectoria y dedicación en la lucha contra el trabajo infantil, mientras que uno de los momentos más emotivos fue escuchar los testimonios de las y los jóvenes, tanto presentes como a través de un video, quienes narraron de qué forma la actividad de la Comisión les cambió la vida sacándolos de situaciones de dificultad extrema. Las y los chicos pertenecían a los nodos “América”, de Mar del Plata, “Brandsen” (Oliden), “Umbral de Solferino” (San Vicente), “Cucullú” (San Andrés de Giles), “Marea” (Mar del Plata), “La Biblio” (San Martín), “El Peligro” (La Plata), y “Nuevo Golf” (Mar del Plata).



“Acá es donde se ve cómo actúa el Estado presente, porque en la única provincia donde la COPRETI tiene presupuesto es acá, en la provincia de Buenos Aires, donde existe una decisión política de nuestro gobernador Axel Kicillof que el trabajo infantil no sólo se combate desde lo narrativo sino principalmente con políticas de Estado”, afirmó el ministro Correa, quien puso énfasis en remarcar que “en Provincia somos implacables cuando se trata de la lucha contra el trabajo infantil”.



Durante el discurso que marcó el cierre del plenario, Correa hizo referencia también a que “estamos en un momento en el que nos quieren llevar a lo que fue el preperonismo, cuando nuestros hijos y el pueblo trabajador no tenían derechos ni conquistas”. “Por eso estamos orgullosos de tener los candidatos que tenemos, porque tengan la certeza que mi compañero Hugo Yasky, el “Colo” De Isasi y Huguito (Moyano) nunca van a levantar la mano en contra de los intereses de las y los trabajadores”, agregó.



También estuvieron presentes el director de Abordajes Sectoriales y Territoriales del Trabajo Infantil, Agustín Navarrete, y la directora de Coordinación de Medidas de Protección y Restitución ante el Trabajo Infantil y Adolescente, Nancy Carrere.