Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

sábado, 11 de octubre de 2025

Encuesta de la MESyP: «La droga y la prostitución, terribles caminos para salir de la pobreza»

sábado, 11 de octubre de 2025 2 min de lectura


Mesa de la Economía Social y Popular (MESyP) y sus Almacenes Populares, instrumento que Juan Carlos Sanchetta lo presenta como fuente de trabajo y dignidad laboral. A la venta de productos con precios más que accesibles, agregó la encuesta que construye el mapa de la realidad. La subeconomía que teje sus redes a lo largo y ancho del Conurbano está expresada en dos situaciones cotidianas: prostitución y narco menudeo.


Utilizó los Almacenes Populares como medio. Cinco municipios Moreno, Merlo, General Rodríguez, Morón y Hurlingham, fueron el campo donde se recabó la información de 675 jóvenes de entre de 16 a 22 años de edad.


Sanchetta afirma que de las entrevistas realizadas hay un saldo alarmante, doloroso, una pintura del descarte humano: «Solo el 8 por ciento estudia y el 6% tiene algún trabajo. Un poco más de la mitad son mujeres y de ese total un 24 % ejerció o ejerce la prostitución como medio de subsistencia; el 28 % consumió o consume sustancias tóxicas y el 38 % tiene uno o más hijos a cargo. Del 47 % de hombres más de la mitad consume o consumió drogas; el 54 % robó como medio de subsistencia; el 18 % realizó o realiza algún trabajo relacionado con la venta de drogas. El 62 % cree que la droga y la delincuencia es el único medio para salir de la pobreza».


Entrevista completa en Desalambrar Tv:

