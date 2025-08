Escuelas rotas: «Si los docentes se organizan es un problema no así lo que estamos denunciando»

Sábado 2 de agosto, a siete años de las muertes ocurridas en la Escuela N° 49. Conmemoración de la lucha de Sandra y Rubén. Presente en la puerta del Consejo Escolar de Moreno la Secretaria General de SUTEBA Marcos Paz Angélica Guiot quien afirmó que «las escuelas de la provincia están igual o peor que antes de agosto de 2018 porque no hay inversión».



Cabe no olvidar que durante todo el año 2019, por el Acampe, el Comité de Crisis, la inversión en infraestructura educativa en Moreno fue igual o superior a lo ejecutado en toda la Provincia, una victoria de la organización destacada como bandera en 2020.



«Aquello fue una primavera y solo en algunos distritos», resume la Secretaria General de SUTEBA Marcos Paz porque en la actualidad «el desfinanciamiento se traduce en escuelas inseguras» pero con el agravante que la decisión jerárquica – política instiucionalizó que nadie hable, ni cuenta, ni describa, porque la normalidad es continuidad, atada con alambre.



«Si un docente reclama a su director que no tiene luz o carece de gas, y alo ven raro y lo empiezan a perseguir, pero las clases no se suspenden», denuncia Guiot y agrega: «La situación edilicia de las escuelas de Marcos Paz no es buena, es mala. Se construyeron jardines con el Fondo Educativo pero son municipales; faltan edificios para el nivel Secundario, hay espacios donde el Preceptor está en un baño, pero además hay un discurso de que el docente no quiere ir a trabajar y eso no es verdad. Hay que recordar que se intentó decir que Sandra y Rubén fueron los responsables de la explosión, y eso sigue subyacente porque cuando un grupo de docentes se junta el problema es que se organiza, no lo que se está denunciando»: