Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

viernes, 24 de octubre de 2025

«Estamos confiados en que la justicia nos dará la razón»

viernes, 24 de octubre de 2025 2 min de lectura

ELECCIONES EN SITRAM –


La conducción a cargo de Marcelo Cosme en una punta. En el extremo opuesto los integrantes de la actual Comisión Directiva que llevaron a la justicia la causa: impugnar la elección del pasado mes de septiembre que consagró como Secretaria General a Lorena Costa, de larga historia municipal, compañera de vida de Cosme.


LLamado del Juez Laboral a las partes en conflicto, buscando un diálogo, conciliación. Resultado negativo porque el actual Secretario General ratificó lo actuado sin mayores detalles. No se llegó siquiera a compartir pantalla (audiencia virtual). La causa se abre «a prueba» y corren los días. El fallo se conocerá hasta del mes de diciembre, será el juez el encargado de dictaminar la consagración de Lorena Costa y Marcelo Cosme (Secretaria General y Secretario Adjunto) o impugnar esa elección y llamar a un nuevo acto eleccionario.


Testimonios de Ariel González, Secretario de Finanzas, Jonas Ebis, Secretario de Prensa y Sebastián Crespo, Secretario de Actas:

