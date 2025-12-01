Familiares de una alumna destruyeron el comedor y quemaron a docentes con agua hirviendo



En la Escuela Primaria N° 29 “Hipólito Bouchard”, ubicada en Grand Bourg, partido bonaerense de Malvinas Argentinas, docentes y auxilares denunciaron que el viernes pasado fueron atacadas por familiares de una alumna que irrumpieron en el comedor escolar minutos antes de que los estudiantes recibieran la merienda.



Según la denuncia y el comunicado difundido en redes sociales, los agresores ingresaron al colegio —ubicado en Valparaíso y Maure— pateando el portón que conecta la primaria con la secundaria y se abalanzaron sobre las auxiliares que preparaban el mate cocido. Las docentes relataron que sufrieron golpes de puño, insultos y quemaduras luego de que les arrojaron la bebida caliente que estaba destinada a los niños.



Belén, madre de una de las adolescentes, afirmó que su hija resultó golpeada y debió ser trasladada al hospital con un traumatismo de cráneo. Según su relato, el ingreso de los familiares se debió a que “nadie les abría la puerta”.



“Querían sacar a la nena para ver cómo estaba. Me dijeron que tocaron timbre muchas veces y no les abrían”, sostuvo. La abuela de la alumna negó que hayan atacado a los docentes, aunque reconoció que una de sus hijas fue detenida y luego liberada.



El hecho se originó a partir de una pelea entre dos alumnas que había sido contenida por el personal escolar. Minutos más tarde, la familia de una de las chicas llegó al colegio reclamando explicaciones y exigiendo ver a la menor. Al no obtener respuesta, forzaron el ingreso por el área del comedor, donde el personal auxiliar preparaba el mate cocido para los estudiantes.



Dentro del recinto tomaron las ollas calientes y las arrojaron contra los trabajadores. Luego destruyeron mesas, portones internos, platos y vasos, dejando el sector inutilizable para el servicio alimentario.