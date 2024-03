Hacen agua… algunas escuelas

COMUNICADO DEL PARTIDO OBRERO / TRIBUNA DOCENTE –

Esa fuerza política con representación en el Concejo Deliberante hace eje en lo educativo. Su concejala, Lorena Pereira es trabajadora de la educación pública. El mensaje comunicado releva los casos posibles de servicios educativos que no garantizan la normalidad. Con título directo a la Intendenta, el texto apunta a la Presidenta del Consejo Escolar Josefina Díaz Ciarlo:

Mariel Fernandez: muchas palabras, pocas obras en las escuelas

Frente a las intensas lluvias de los últimos días lunes 11, martes 12 y miércoles 13 de marzo se ha develado la situación de infraestructura de las escuelas en el distrito de Moreno. Si bien ha llovido muchísimos milímetros en pocos días y el pronóstico no es favorable, la realidad pega fuerte.

En los últimos días, la intendenta y el Consejo Escolar han manifestado que el 100% de las escuelas han empezado con normalidad. Esto se dijo en el discurso inaugural en el Honorable Concejo Deliberante del distrito, pero las palabras no se las llevó el viento, sino el agua, la lluvia dejó relucir el poco mantenimiento de las escuelas.

Las grandes lluvias pusieron a prueba a las escuelas. Docentes y familias denuncian que entran cataratas de agua en las aulas, hay goteras que corren por las lámparas de luz, calles anegadas, paredes húmedas, patios inundados e intransitables, entre otros graves problemas.

La gestión actual de la intendenta Mariel Fernández, UP, revindicó a los funcionarios del Consejo Escolar (que fueron parte de su lista), pero lo que se escucha en los pasillos de las escuelas por parte de los equipos directivos es que se cansan de enviar mails con pedidos de obras o de desinfección o de desratización. Sin embargo, no hay respuestas por parte de Consejo Escolar. Esta “nueva gestión” con la exconcejal, Josefina Díaz Ciarlo como presidenta, se excusó con el planteo de que Milei no envió los fondos necesarios para las obras. Por un lado, esto es solo una excusa porque hace más de cuatro años que venimos denunciando la falta de obras, falta de aulas y decenas de problemas de infraestructura en las escuelas. El ajuste estuvo siempre, solo que antes provenía de parte de un gobierno del mismo color político que el Municipal.

Algunos detalles:

A la Escuela Secundaria 36 se le volaron las chapas en la tormenta de diciembre, pero nunca las arreglaron. Además, actualmente tiene ratas. Algunos aires acondicionados no andan. Llueve en la cocina a través de la luz, tiene enchufes fundidos, anegamiento de su patio interior por falta de desagües.

A la Secundaria 39 se le clausuró la entrada por la caída de agua por los techos, generando posible desmoronamiento del durlok y posible electrificación de las paredes.

La Técnica 5 tiene el histórico problema de la inundación de su calle de ingreso lo que vuelve imposible la entrada de alumnos por ahí. En estos casos no fue por la lluvia, sino que son problemas que ya se venían sucediendo pero en menor medida. Ahora solo la intensidad de la lluvia los terminó de develar.

La Secundaria 40 tiene el anegamiento de su patio interior por falta de desagües.

La Secundaria 46 tiene los mismos problemas del año pasado (baños con pérdidas, problemas con los aires acondicionados, ratas). Con respecto a la lluvia: tiene filtraciones y goteras en dos salones, un baño y en el pasillo.

La recién inaugurada escuela primaria 83 tiene enormes filtraciones en los techos y no tiene comedor.

Las clases comenzaron con bombos y platillos en Moreno, pero esto sirvió para tapar la grave situación y no golpear al gobierno nacional y popular de Axel Kicillof y Mariel Fernández que también ajustaron y ajustan sobre la educación pública. Lo que falta en las escuelas del distrito y de la provincia son los 12 puntos de habitabilidad.

El Estado y los gobiernos son responsables. Justicia por Sandra y Ruben.

TRIBUNA DOCENTE (MORENO)

PARTIDO OBRERO (MORENO)

NdR: a ese listado desde el enfoque de la «normalidad aceptada» la Secundaria 84 y la Secundaria 57 tienen rotación de curso por falta de mobiliario. La Secundaria N° 5 presenta el mismo cuadro porque se encuentra en obra. La Escuela Especial N° 504 tiene puertas rotas, baños nuevos inutilizados porque el desagüe está mal hecho, faltan artefactos eléctricos, entre otras cosas.