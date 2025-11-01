«Hay una decisión política de clausurar las sesiones del Concejo Deliberante»

Las sesiones del Concejo Deliberante, dos encuentros al mes en el recinto, instante final del trabajo de las comisiones que se vuelca al debate.



El último cónclave ocurrió el 24 de septiembre, es decir que octubre transcurrió sin temas importantes para tratar, todo un mes sin las dos sesiones mínimas. Los usos y costumbres se aggiornan, así la nueva generación los pone al día.



Pablo Lopardo concejal del MST en el Frente de Izquierda esboza una sentencia política: «El oficialismo clausuró el Concejo Deliberante, parece que hay una corriente de escaparle a la democracia, a las instituciones, al régimen establecido que ni siquiera lo sostienen, hay una decisión política del gobierno de clausurar las sesiones del Concejo Deliberante».

Tal vez este año no arranque diciembre con el próximo presupuesto aprobado, aún cuando el «marielismo» tenga las manos. El modelo bautizado -en el relato fantástico- de independencia y autonomía comienza a resentirse y el concejal de izquierda adelanta que «al ajuste que se le aplicó a los /as trabajadores /as municipales» ahora le llegará a la maquillada obra pública.



Entrevista completa en Desalambrar Tv:



