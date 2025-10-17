“Honrar a Perón es decirle ´basta´ a la política económica del Gobierno nacional”

Lo afirmó el Gobernador al encabezar un acto en la Quinta 17 de Octubre de San Vicente junto a la vicegobernadora Verónica Magario y los candidatos Jorge Taiana y Juan Grabois.



“En este día que celebramos los 80 años del peronismo, venimos a conmemorar a un líder que dijo basta: honrar hoy a Juan Domingo Perón es decirle ´basta´ a la política económica del Gobierno nacional”, afirmó este viernes el gobernador Axel Kicillof al encabezar el acto por el Día de la Lealtad Peronista. Fue en la Quinta 17 de Octubre, en San Vicente, junto a la vicegobernadora Verónica Magario; los candidatos a diputados nacionales Jorge Taiana y Juan Grabois; y el intendente local, Nicolás Mantegazza.



En ese marco, Kicillof señaló que “estamos atravesando una crisis de una magnitud gigantesca, que está en proceso de espiralización”. “Esta catástrofe social, laboral y productiva que se ve en toda la provincia tiene un único responsable y se llama Javier Milei”, agregó.



Además, el Gobernador resaltó: “Milei va ya por el cuarto salvataje porque su política económica es un fracaso: nadie que va por el camino correcto necesita que los salven cuatro veces”. «A Donald Trump le mienten cuando le dicen que, por un puñado de dólares, van a poder erradicar al peronismo. Le quiero decir que aquel 17 de octubre cambió el idioma argentino: en nuestro país la dignidad se llama peronismo”, sostuvo.



En ese sentido, el Gobernador subrayó que “en todo este tiempo, muchas veces dieron por muerto al peronismo e intentaron destruirlo: llegamos a este día con una situación desastrosa desde el punto de vista democrático, en la que la presidenta del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner, está injustamente detenida por honrar nuestras banderas”.



“Estamos frente a una elección crucial, histórica, en la que nuestro pueblo no solo va a opinar sobre esta política de hambre y destrucción, sino que también lo hará respecto de la cuestión de la soberanía: tenemos la responsabilidad de frenar a Milei y llenar el Congreso nacional de compañeros y compañeras que nos representen y nos brinden los instrumentos para seguir gobernando en favor del pueblo”, concluyó Kicillof.

En el acto no participó la Intendenta de Moreno pero si numerosos Alcaldes de la provincia de Buenos Aires como de Alberti, Germán Lago; de Almirante Brown, Mariano Cascallares; de Berisso, Fabián Cagliardi; de Cañuelas, Marisa Fassi; de Daireaux, Alejandro Acerbo; de Ensenada, Mario Secco; de Escobar, Ariel Sujarchuk; de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni; de Ezeiza, Gastón Granados; de Florencio Varela, Andrés Watson; de General San Martín, Fernando Moreira; de General Rodríguez, Mauro García; de Ituzaingó, Pablo Descalzo; de La Plata, Julio Alak; de Lomas de Zamora, Federico Otermín; de Luján, Leonardo Boto; de Navarro, Facundo Diz; de Pilar, Federico Achával; de Punta Indio, David Angueira; de Salliqueló, Ariel Succurro; de San Andrés de Giles, Miguel Gesualdi; de Tapalqué, Gustavo Cocconi; y de Suipacha, Juan Luis Mancini.