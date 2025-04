«Hoy el peronismo es excluyente, parece que para algunos dirigentes la historia nace hoy»

Jorge Báez, Restauración Peronista, dirigente capacitado en las huestes de Alejandro «El Gallego» Álvarez (gran formador de pensamiento y cuadros políticos, Guardia de Hierro), recuesta su primer respuesta en una sentencia del politólogo Marcelo Gullo: «El gran problema de los políticos argentinos es que no conocen la historia, como pueden afrontar la realidad del hoy desconociendo la historia, esto lo vemos a diario. Pareciera que la historia nace con ellos. El peronismo se cerró en la partidocracia, se olvidó que es un movimiento de raíces populares».



En la opción de disputa por la conducción entre Axel y Cristina, lee que la ex Presidenta de la Nación va moldeando en su discurso, más político que marketinero, una adaptación al tiempo mundial, al proceso donde la aldea global se sacude y por el que Argentina tiene opciones para recuperar el deseo nacional de un proyecto propio, releyendo a Perón.



«Hay que promover los espacios de formación, más allá de los sectores ideológicos a los que respondan, porque es la manera de enriquecer la política nacional», propugna Báez.



De la enseñanza de Perón, al citar la crisis de la UCR y el partido sin arraigo, Báez formula pensamiento actual: «El peronismo que nos enseñó como incorporar lo mejor del enemigo ante su derrota, ahora se convirtió en la expulsión de sus propios cuadros y eso ocurre porque nos hemos olvidado o no recurrimos a las fuentes del peronismo. Cuando miramos el contexto internacional actual podemos señalar que Perón está más vigente que nunca. Cuando observamos como está el contexto mundial y las propuestas, supongamos un líder como Francisco que realiza propuesta desde un «pensar situado». No hay que olvidar que el peronismo fue una respuesta a la modernidad, desde el campo político y filosófico, pero nosotros lo negamos a eso y me refiero a cosas fundamentales de la doctrina que no debemos abandonar…»



Dios, Patria y familia



Para algunos eso es una mala palabra, si se lo plantea te tratan de fascista. Vamos a decir las cosas como son, se han comprado el discurso del progresismo, de la ideologías dominantes exportadas. Algunos hablan de nacional y popular y solo cuando les conviene dicen que nuestro movimiento es cristiano. Fragmentamos a Francisco, tomamos algunos ejes doctrinarios que nos sirven pero cuando él plantea ejes que van a lo profundo de la doctrina no hablamos de eso.



«Hoy el peronismo es excluyente porque parece que para algunos dirigentes la historia nace hoy», responde Jorge Báez y avanza hacia la discusión abierta ¿o sesgada? entre Cristina Fernández y Axel Kicillof.



Tendrá una clara referencia hacia las ONG u organizaciones sociales que sin Estado carecen de compromiso y política.



Considera que el «proceso de Mariel Fernández ofrece alguna mirada interesante» a partir de una revista, que como excusa, la lleva a intentar generar ideas, propuestas, debatiendo la política.



Presiente que por abajo, como marca la historia, el movimiento ya está abriendo otro cauce popular, nacional y cristiano. Solo falta el instrumento, la encarnadura.



