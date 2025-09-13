Intendente sancionado por usar el Fondo Educativo y comprar un aire acondicionado



Alguien realizó la presentación y el Tribunal de Cuentas sancionó al Intendente de Lincoln por haber mal aplicado los recursos públicos, ejercicio 2020. El Alcalde tomó dinero del Fondo Educativo para adquirir un aire acondicionado para el gabinete del equipo psicopedagógico que trabaja en una biblioteca popular. Además cubrió con la misma fuente los gastos de funcionarios municipales, patrocinio y presentación de artistas en el espectáculo «Sonamos Latinoamérica».











Esas irregularidades son una nimiedad si lo comparamos con lo ejecutado en nuestro distrito: edificio nuevo de Consejo Escolar, casi 1400 millones de pesos del Fondo Educativo, obra no reconocida por la Provincia de Buenos Aires atento a que ese órgano depende de la Dirección de Cultura y Educación a cargo de Sileoni.



Es un gran tema que podría generar interrogantes en la gestión morenense debido a que la Universidad Nacional de Moreno realizó una presentación ante el mismo organismo. El año pasado la gestión Mariel Fernández pagó 2.400 millones de pesos del Fondo Educativo en obras que no hacen escuela pública, pero reconoció el COMPROMISO por más de 5.500 millones, lo que significa que específicamente a escuelas estatales pueden haberse destinado solo 715 millones de pesos (NdR: el total Fondo Educativo el año pasado fue de $ 6.226.524.281).



Para el emblemático caso de Lincoln, la resolución enfatiza que muchos de los descargos presentados por el jefe comunal fueron considerados como “mero incumplimiento formal”, pero igualmente constituyen violaciones a la ley de administración municipal.



Multas y sanciones



– 90 mil pesos al intendente Serenal.

– 25 mil a la contadora municipal Andrea Alejandra Guerra (quien ya cumplió con el pago).

– Responsabilidades compartidas con secretarios y directores de áreas clave, como Hacienda, Cultura y Educación, Personal y Patrimonio.



El HTC fijó un plazo de 90 días para que Serenal efectúe el pago, bajo apercibimiento de intervención del fiscal de Estado si no cumple.