Jubilados /as municipales, el ajuste local visibilizado y un modo parecido al de Milei

Los /a jubilados /as siempre están en las noticias pero sus realidades no son parte de la agenda. Pierden indefectiblemente, son desconocidos y la política en su práctica los condena. Lejos están de ser una excepción los hombres y mujeres trabajadores /as de la esfera pública municipal que dejan gran parte de su vida aportando a las gestiones que son circunstanciales. La pelea y éxito logrado con la homologación del Convenio Colectivo de Trabajo, otorgó una mejora que no recompone, más bien ajusta menos.

Dos dirigentes de SITRAM (Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno) Ariel González, Secretario de Finanzas, Adriana Lamuraglia, Secretaria de Previsión Social, describen el proceso hacia la jubilación, el trámite que, reconociendo los cambios producidos por el Departamento Ejecutivo, tiene demoras porque es un fiscal quien rubrica el cierre de la vida activa. En términos de ingresos los sueldos son de pobreza. ¿Hacia dónde debe conducirse cualquier pelea que debe prescindir del silencio? ¿Qué enseñanza toman de jubilado /as que siguen militando en el gremio para los que ingresarán en el mundo pasivo?

González y Lamuraglia hacen reseña de dos casos que abonan al modelo local que, en sus palabras, desarrolla forma y modo semejantes a la que el gobierno de Milei ejecuta desde la Nación, ejemplos locales de adoctrinamiento a quienes se acercan a la jubilación, mensaje a los que siguen prestando servicios. El rol de la Secretaria de Obras Públicas María Giménez:

Entrevista en Desalambrar Tv: