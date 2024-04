Jubilados /as: «No podríamos vivir sin la ayuda de nuestros hijos /as»

En la línea de trinchera, blanco seguro de los gobiernos y actual lejos está de ser la excepción. Peor aún, la quita ejecutada a jubilados /as se festeja con la insignia de déficit cero. Como lo señala un especialista del sistema previsional como Juan Carlos Juárez, ex diputado provincial, una persona con 30 años de aportes no obtiene de tasa de reposición el 50% y no sostiene la calidad de vida que tenía en actividad«.

El abrazo simbólico en defensa de ANSES Trujui deja testimonios del padecimiento diario de nuestros adultos mayores, carentes de cualquier privilegio. «Unidad entre todos, ser solidarios en la vida»; «Defiendo a los trabajadores porque dejarlos sin empleo es terrible»; «somos pobres y está muy caro el pasaje», «Nos pagan a nosotros en cuotas, es una verguenza».

Cobertura completa en Desalambrar Tv: