Juicio por Tehuel: el análisis de su teléfono celular complica a Ramos, el acusado

LA PLATA, Pcia. de Buenos Aires. En el tercer día del juicio que acusa a Luis Ramos de ser coautor de homicidio agravado por odio a la orientación sexual e identidad de género (Trans Odio) de Tehuel de la Torre, declararon policías que estuvieron en los allanamientos a las casas de Ramos y de Oscar Montes (el otro imputado, aún sin fecha de juicio). También declaró ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº2 de La Plata el personal que se ocupó del análisis de llamadas y de la geolocalización de los teléfonos de Tehuel y de Ramos.

Uno de ellos fue el perito policial Federico Di Luca. Contó: “Me pidieron la localización del teléfono de un usuario con un mail. Yo no sabía del caso ni el lugar donde era. Recuerdo que puse un usuario, la contraseña de mail, y se desplegó por Google el trayecto de ese teléfono. Me fijé que hubiera un solo teléfono a esa cuenta de mail. Puse lo que reflejaba la pantalla”.

Análisis del teléfono de Tehuel

El fiscal del juicio, Juan Pablo Caniggia, pidió que se le mostraran las fojas del expediente donde aparece el informe que realizó Di Luca, para que pudiera especificar los movimientos del teléfono.

En la búsqueda del día 11 de marzo de 2021, “se observan 13 km recorridos. Punto 1: Saenz Peña 723. 2. Correo Argentino en San Vicente. 3. Forrajería Química. 4. Mansilla 1212 (de 21 a 00.24 hs del día siguiente)” leyó el perito. La última dirección, Mansilla, era el domicilio de Ramos.

Luego explicó que la ubicación de Google usa tanto los datos provenientes del teléfono como del GPS y la red móvil del aparato. “Lo más probable es que el teléfono se haya apagado. Perdió señal totalmente”, advirtió. Ante las preguntas del juez Claudio Joaquin Bernard, sobre la posibilidad de un error del sistema, aclaró: “Las distancias pueden variar, pero el horario no. El funcionamiento no falla”.

Según esos registros, “el último lugar donde el teléfono de Tehuel emitió señal fue a las 12.24 el día de la desaparición, no hay error. La última localización de Tehuel es en la casa de Ramos”, enfatizó en diálogo con Presentes el abogado de la querella, Cristian Ariel González, quien representa a Norma Nahuelcurá, mamá de Tehuel.

Más pruebas incriminan a Ramos

De las ocho personas, además del perito, que declararon hoy, cinco pertenecían en marzo de 2021 (cuando desapareció Tehuel) a la sub DDI (Departamental de Investigaciones de la policía bonaerense) de San Vicente, donde se realizó la investigación inicial de averiguación de paradero de Tehuel.

Todos los testimonios confirmaron que en la casa de Ramos encontraron, enganchada en la ligustrina, restos de tela de una campera; la carcasa de un celular Motorola y manchas de sangre en la pared.

En ese momento, Cristian Sebastián Pastore era el jefe de la DDI de San Vicente. En su declaración, explicó que se le asignó la búsqueda de paradero de Tehuel. que tomó declaración a la madre, a la novia Michelle, y a la última persona que lo vio: Luis Ramos. Luego trabajó en el allanamiento a la casa del acusado.

“Ahí la (Policía) Científica encuentra manchas hemáticas en una pared contigua a una puerta. También sobre el perímetro encontramos pedazos de una campera azul y roja. Era la que teníamos individualizada como la que llevaba Tehuel, sobre una ligustrina, en línea recta con un montículo donde se había incinerado algo. La campera estaba quemada”, explicó Pastore al Tribunal.

Siguió: “Los pedazos de un teléfono celular se correspondían con el número de e-mail y el teléfono de Tehuel. Cuando le damos ingreso al perro, el perro va directamente al lugar donde vivía Luis Ramos, y después se dirige a la izquierda, en un lugar donde estaba removida la tierra”. Más tarde explicaría que allí los bomberos voluntarios de Alejandro Korn, a quienes convocó, solo encontraron huesos de pollo.

Fernando Emanuel Ortiz en 2021 era Jefe de Operaciones de la Brigada. Su primera tarea en el caso fue certificar el domicilio de Ramos. No recordó si lo encontró a él o a la madre, pero luego explicó que habló por teléfono con Ramos y le dijo que lo pasaría a buscar para llevarlo a declarar.

Cuando tuvo que volver a la casa para otra diligencia, Ramos no estaba. “Empezamos a hablar con los vecinos, y vemos en el tejido algo que me llamó la atención: restos de ropa quemada. Pedimos el allanamiento. A la tarde, cuando ya estaba oscureciendo, nos dan la orden de registro y pudimos ingresar”.

La policía Laura Del Treti trabajaba en marzo de 2021 en la sub DDI de San Vicente. Fue la encargada de analizar las comunicaciones entre los teléfonos de Tehuel, de Michelle L. (la novia), y de Luis Ramos. “Recibimos los resultados de Movistar a las 12 horas. Analizamos las comunicaciones. Quién se había comunicado con quién. Se veía que la última comunicación era de Tehuel con Michelle. Y a lo último, varias de Luis Ramos con Tehuel. Se pidió luego un informe más profundo al gabinete tecnológico”, indicó.

Ella también estuvo en el primer allanamiento. “El can había marcado la casa de Ramos, se ponía nervioso. Después marcó detrás de la casa. Policía Científica llevó muestras de manchas hemáticas (sangre). Luego se encuentra un colchón en el techo de la mamá de Ramos, se procede al secuestro”.

Sandra Carballo, también policía de la sub DDI de San Vicente, explicó que en ese allanamiento “dentro de la casa 1 [casa 1 es la de Ramos, casa 2 la de la mamá, que vivían en el mismo terreno] había rastros de manchas hemáticas en la pared. Se secuestró del techo de esa casa un colchón, unas sábanas, y un profiláctico”.

Cuando lo capturaron, Ramos había cambiado su apariencia

Otro de los testigos fue un policía de la DDI de La Plata, a quien le asignaron buscar a Luis Ramos en Avellaneda. Como se supo en la segunda jornada del juicio, Ramos se había ido a Dock Sud, en el partido de Avellaneda, a la casa de un tío a quien no visitaba hacía más de 15 años.

La primera parada era a la casa de la ex mujer. La hija que los atendió contó que hacía rato no lo veían. Dijo que había familiares de él cerca de ahí.·”Era en Avellaneda también, al lado de un supermercado chino. La sobrina nos atendió. A ella se le tomó una declaración: dijo que hacía dos o tres días antes Ramos había andado por ahí”, explicó el policía Cristian A. Según lo que declaró ayer la prima, Celeste R., Ramos la estaba amenazando con un cuchillo para que no dijera que él estaba ahí.

“Volvimos a la casa de la ex mujer. Vimos que se frenó una persona similar a la que buscábamos. Nos acercamos, preguntamos quién era, nos dijo de apellido Ramos. Estaba pelado, con una boina, una campera roja. Tenía una mochila. En presencia de un testigo [que también declaró en esta audiencia] le hicimos un cacheo y le encuentro en la cintura una cuchilla, como un facón. Se sigue revisando la mochila y se encuentran pastillas: clonazepan. Había blisters vacíos y otros con pastillas. Y ahí le dimos la información a la DDI de San Vicente”, indicó el oficial.

Ante las preguntas sobre cómo lo vio en ese momento, dijo que Ramos “no estaba en sus cabales. No se resistió. Subió arriba del móvil y se vino tranquilo a San Vicente. Estaba ido”.