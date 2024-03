Kicillof: «Cuando el Estado se ausenta lo que se logra no es el anarco capitalismo sino el narco capitalismo»

En la conferencia que brindó el gobernador de la Provincia de Buenos Aires afirmó que “hay que ponerle freno urgentemente al desquicio con el que se toman las decisiones” porque “no se puede gobernar por impulsos”.

El diputado nacional José Luis Espert proclamó una rebelión fiscal por los aumentos en impuestos provinciales, iniciativa que fue respaldada por el Presidente de la Nación, a lo que Kicillof responde: «No salgo de mi sorpresa y de mi horror y lo quiero dejar establecido: es gravísimo y nunca ocurrió que un presidente llame a incumplir la ley. No soy abogado, no sé dentro de qué figura se encuadra, pero lo que sí queda claro que, el que juró respetar la Constitución Nacional no lo está haciendo””, y luego lanzó una sentencia que augura nuevos capítulos en el enfrentamiento: «Cuando el Estado se ausenta lo que se logra no es el anarco capitalismo sino el narco capitalismo. Las organizaciones criminales empiezan a tomar el lugar que le corresponde al Estado, hay escuchas de algunos miembros de organizaciones criminales que empezaban a hablar de pagar los remedios, que no se podían costear por el aumento desmesurado que hubo en las farmacias«.