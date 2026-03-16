Kicillof entona la música de Mariel Fernández



El Jardín N° 932 inaugurado por Kicillof y Mariel Fernández la semana pasada, se inició en septiembre de 2022 (según reza la gacetilla oficial). Fue abandonado en diciembre de 2023. Culminó en marzo de 2026. Solo hay que armar dos columnas, una de recursos y otra de tiempo, para ratificar que «reparar y/ o hacer escuelas» no es una prioridad municipal. El archivo permite recordar la palabra empeñada del actual Presidente del Concejo Deliberante Emmanuel Fernández (próximo aspirante a la Intendencia): el Fondo Educativo se usrá en su totalidad en las infraestructura escolar:











Pero cada visita del gobernador de la Provincia de Buenos Aires a Moreno asegura «previsibilidad positiva». El «marielismo» se jacta de seducir al gobernador para que emita un mensaje que dista mucho del expresado por el Movimiento Derecho al Futuro en el distrito. Dos ejemplos:



1- En la lista de Fuerza Patria local, elección septiembre 2025, la Intendenta deja afuera al MDF y al Frente Renovador pero cuando Kicillof visita Moreno valida a Mariel Fernández diciendo ante la militancia «esta es la lista de Fuerza Patria».



2- El MDF local cuenta con cuadros y dirigentes que conocen el presente de las escuelas del distrito, pero además tienen pleno registro de la construcción del edificio del Consejo Escolar con dinero del Fondo Educativo, en una tierra que está judicializada. Kicillof participa de la inauguración del Jardín N° 932 y afirma que «se necesita más Estado para la educación pública, y hay un fondo que dispone la Provincia que se lo da a los municipios, algunos no sabemos bien en qué lo gastan, en cambio acá en Moreno el Fondo Educativo va a las escuelas (sic)».











Un simple documento público desmiente las afirmaciones del gobierno de Mariel, que replica el gobernador. En el año 2024 la mayor parte del Fondo Educativo no tuvo como destino las escuelas morenenses:







Las comunidades y barriadas están muy a distancia de la cocina política. Por proximidad padecen el estado de las escuelas públicas. Es responsabilidad de Provincia el construir nuevos edificios y MANTENER los existentes, al tiempo que es COMPROMISO municipal aplicar todo el Fondo Educativo en las edificios. Puede entonces que la sociedad, interesada en saber qué se hace con los recursos afectados, conozca que en el período 2023 – 2025, la gestión de Mariel Fernández recibió casi 23 mil millones de pesos del Fondo Educativo.



Kicillof no puede afirmar que en Moreno la Intendencia utiliza en Fondo Educativo porque su Ministra de Educación actual, Terigi, al igual que el antecesor (Sileoni), posee en su escritorio la construcción del edificio de la Secundaria N° 37, convenio firmado por la Provincia en el año 2020. Cómo puede olvidar el gobernador, quien proclama más Estado para la educación pública, que a lo largo de seis años no logró que Mariel Fernández otorgue un terreno e iniciar la obra.



No es responsable que el gobernador desconozca que Mariel Fernández institucionalizó que el edificio donde funciona la Secundaria N° 37 le pertenece a esa institución y no a la Universidad Nacional de Moreno que lo reclama para construir allí la Escuela Secundaria Politécnica (ESPUNM) para 1800 familias.



No se entiende que Kicillof afirme que el Fondo Educativo en Moreno se usa en las escuelas cuando puede ver el ELEFANTE VIDRIADO, conocido como Consejo Escolar, que se hizo desde los cimientos, inaugurado en 2025 por Mariel en homenaje a Sandra Calamano, y que costó de mínima más de 1300 millones que salieron del Fondo Educativo.



No vale todo ni todo vale. Para muestra no basta un botón. Hay que recorrer las escuelas e insistir con la realidad y la memoria negociada.