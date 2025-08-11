«La Argentina se desmembrará si perdemos esta elección»

Antonio Castillo habla del futuro nutriéndose del legado justicialista. Tamaña posición interpela el poder de la política coyuntural que pareciera no desear salir de lo que se convirtió en una picadora de «ideas».



El líder de la Organizaciones Libres del Pueblo (OLP) pregunta en voz alto «quiénes están analizando lo que significará la batalla por el agua», un profundo proceso de «colonización» que dio su primer paso en el gobierno de Alberto Fernández, de la mano de Wado de Pedro como Ministro. Por supuesto en la «era Milei» el modelo tiene todo el apoyo del Estado lo que significa «continuidad de una política de Estado»:







«Creo que los muchachos que hoy conducen al peronismo, llámese Grabois, Cristina, Massa, etc, tienen que estar discutiendo esas cuestiones que hacen a la vida, a la sobernanía. Para ser mas claro, si perdemos esta elección la patria se convierte en la ex Yugoslavia, un desmembramiento, la balcanización de la Argentina, la división del país y acá la Patagonia está siendo invadida por soldados israelíes disfrazados de mochileros», denuncia Antonio Castillo y añade: «Quién investiga eso, qué tipo de controles hay, el tema del agua que es un recurso estratégico entregado a una potencia que hoy es conducida por un genocida, como lo es Benjamín Netanyahu. De estas cosas no se habla, detrás de quiénes nos estamos encolumnando y dónde estamos poniendo la voz y la lucha».

Entrevista completa en Desalambrar Tv:



