La guardia del Hospital Mariano y Luciano de la Vega grafica la curva ascendente del dengue

Están encendidas todas las alarmas. Ayer hubo un encuentro del Ministro de Salud de Nación con los responsables de todas las carteras (sanitarias del país). Más de 150 mil casos en el país es una radiografía del brote histórico de dengue. Es noticia porque la salud de la población está en riesgo. El Municipio de Moreno, que encabeza la lista de la Región Sanitaria VII, ha decidido evitar los partes epidemiológicos públicos (solo hubo uno). Utiliza sus redes sociales llamando al cuidado domiciliario porque es el principal método de prevención (descacharreo constante y diario para cortar con la reproducción de mosquitos). Convoca para el próximo 8 de abril a un Taller de repelente casero y otro de prevención. Mirando el crecimiento de contagios, ¿es imposible proveer repelente de forma masiva?

Tampoco en las redes sociales oficiales del Hospital Mariano y Luciano de la Vega se encuentran mayores elementos informativos.

Jerárquicamente se opta, es una lectura rápida, de evitar datos que generen una preocupación superior a la que ya existe. Pero la guardia del Mariano y Luciano de la Vega, en sala de espera y adentro de la misma, exhibe un retrato de complejidad sanitaria. Dos fuentes consultadas (hospitalarias) confirmaron en un celoso off que el sábado se registraron 99 casos positivos y el domingo 117. Hay otro dato que no fue ni ratificado ni rectificado hasta el momento por ningún canal oficial: el deceso de una joven de 18 años que entró por guardia y falleció a las pocas horas, presentando los síntomas más graves de la enfermedad.

La cantidad de vecinos /as que concurren el único centro masivo provoca lo que en cualquier otro momento se llamaría colapso. Los /as trabajadores /as, que también están expuestos, asisten y atienden al máximo de sus posibilidades, lo que se traduce en largas horas de espera para aquellos /as que llegan con el cuadro que define el probable positivo: fiebre elevada (40 °C/104 °F); dolor de cabeza muy intenso, dolor dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos, agrandamiento de ganglios linfáticos, sarpullido.

Los síntomas del dengue grave suelen presentarse cuando desaparece la fiebre. Son los siguientes: dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, respiración acelerada, hemorragias en las encías o la nariz, cansancio, agitación, vómitos o heces con sangre, sed intensa, piel pálida y fría, debilidad general

Las personas que presentan estos síntomas deben ser atendidas de inmediato.

Es desconocida la cantidad de pacientes internados por encontrarse en riesgo, en particular las personas con . Tampoco en qué capacidad se encuentra el Mariano y Luciano de Vega para enfrentar el brote sino a otras patologías y las continuas emergencias.