Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

miércoles, 10 de septiembre de 2025

La inflación de agosto en 1,9 % y la paritaria municipal con un tramo del 5 por ciento

miércoles, 10 de septiembre de 2025 1 min de lectura

Mide el INDEC y lanza ese resultado que sirve para los cálculos, lejos (siempre) de lo real. Pero resulta ser el dato que alimenta el único eje que mantiene al gobierno nacional, a decir de su lenguaje, «domando la inflación» que va de la mano de la recesión. Agosto cerró en 1,9 % el Índice de Precios al Consumidor (IPC), acumulando un 19,5 por ciento en lo que va del año.


También en esta jornada el gobierno comunal ofreció y cerró la paritaria en un tramo de 5 por ciento. Si observamos la recomposición sumando este porcentaje arroja un acumulado del 27 por ciento y así Mariel le gana a la inflación de Milei.

