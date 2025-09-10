La inflación de agosto en 1,9 % y la paritaria municipal con un tramo del 5 por ciento

Mide el INDEC y lanza ese resultado que sirve para los cálculos, lejos (siempre) de lo real. Pero resulta ser el dato que alimenta el único eje que mantiene al gobierno nacional, a decir de su lenguaje, «domando la inflación» que va de la mano de la recesión. Agosto cerró en 1,9 % el Índice de Precios al Consumidor (IPC), acumulando un 19,5 por ciento en lo que va del año.
También en esta jornada el gobierno comunal ofreció y cerró la paritaria en un tramo de 5 por ciento. Si observamos la recomposición sumando este porcentaje arroja un acumulado del 27 por ciento y así Mariel le gana a la inflación de Milei.
MÁS HISTORIAS
Causa ESPUNM: cautelar rechazada pero hay luz en el fondo
EDENOR no está cobrando la tasa municipal, ¿cómo impacta en el modelo de Mariel?
«Quiero ser claro, el problema no es La Perlita sino que Moreno tiene una política antigua que vamos a cambiar»