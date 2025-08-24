La izquierda pide interpelar a Karina Milei y a Mario Lugones en el Congreso por el escándalo de coimas

Los diputados del Frente de Izquierda presentaron un proyecto de resolución para que la Cámara de Diputados convoque a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones. Allí piden que ambos den las explicaciones correspondientes sobre los audios difundidos de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).



En esas grabaciones, señalaron, se describe «un sistema de coimas millonarias del que serían beneficiarios directos algunos de los máximos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional».



El texto lleva la firma de Alejandro Vilca, Christian Castillo, Vilma Ripoll, Mercedes De Mendieta y Juan Carlos Giordano, los 5 integrantes de la bancada del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad (FITU).



La presentación se da luego de horas de de revelaciones que ponen en jaque la credibilidad del gobierno y sacan a la luz un entramado de corrupción monumental que involucra a la Agencia Nacional de Discapacidad, la droguería Suizo Argentina y un esquema de «retornos» en el que estarían involucrados nada más ni nada menos que la hermana del presidente, Karina Milei, y Eduardo Lule Menem.